У Тернопільській області негода знищила 959 га посівів

У Тернопільській області внаслідок негоди на початку липня знищено 959 га посівів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу організації виробництва сільгосппродукції обласного управління агропромислового розвитку Марія ДЕРМАНСЬКА зокрема 785 га знищено градом у Борщівському районі, ще 174 га - в Підволочиському. У Борщівському районі знищені посіви кукурудзи, пшениці, сої, ріпаку, в Підволочиському - ярого ячменю, цукрових буряків, гречки.

«Град стебла ламав, розколював, подекуди посіви вимолотив з болотом», - розповіла М. Дерманська.

Загальна сума збитку, за її даними, становить 5 млн. грн. За всіма фактами складено акти, які передані в комісії для призначення відшкодувань з районних бюджетів.