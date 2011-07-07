«Авангард» запустив першу чергу птахокомплексу з виробництва яєць у Хмельницькій області

Компанія «Авангард», один з найбільших виробників курячих яєць і яєчних продуктів в Україні, завершила будівництво першої черги птахівничого комплексу «Авіс» у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області.

Як говориться в повідомленні компанії, комплекс «Авіс» - один із головних проектів, на реалізацію якого холдинг «Авангард» залучив кошти в ході проведення первинного розміщення акцій компанії «IPO» на Лондонській фондовій біржі в травні 2010 року. Повідомляється, що одночасно будується аналогічний комплекс «Чорнобаївське» в Херсонській області.

Як заявила сьогодні на відкритті комплексу генеральний директор компанії «Авангард» Наталія ВАСИЛЮК, ці проекти з закритим циклом виробництва і поголів'ям птиці на три мільйони кожен стануть найбільшими птахівницькими підприємствами на всьому євразійському просторі. При цьому Н.ВАСИЛЮК повідомила, що компанія прийняла рішення про подальше істотне розширення «Авіс». Планується збільшити поголів'я курей-несучок до 5 мільйонів голів.

Крім того, комплекс матиме складські приміщення, цех по забою курей потужністю переробки 6 тис. голів за годину, лінію по сортуванню та упаковці яєць потужністю 360 тис. штук на годину. Також тут буде побудований комбікормовий завод потужністю 60 тонн кормів у годину.

Крім того, проект передбачає будівництво біогазового заводу потужністю 20 МВт / год, який перероблятиме курячий послід, генеруючи тепло та електроенергію. Даний завод дозволить покривати власні потреби комплексу в електроенергії на 100%, а також реалізовувати частину надлишкової енергії в національну електромережу за «зеленим тарифом».

Н.ВАСИЛЮК повідомила, що будівництво біогазового заводу і збільшення виробничих площ планується завершити до кінця 2013 року.

Як уточнила Н.ВАСИЛЮК, інвестиції в обидва проекти - «Авіс» і «Чорнобаївське» - складають 500 млн. доларів, а заплановане збільшення потужностей здорожить проект всього лише на 20%, оскільки для розширення виробництва будуть використані вже наявні виробничі майданчики. При цьому вона зазначила, що компанія не планує залучати кошти ззовні для реалізації проекту по збільшенню виробництва.

В цілому, за інформацією компанії, після повного введення в експлуатацію комплексів «Авіс» і «Чорнобаївське» поголів'я курей-несучок досягне 28,9 млн. голів, а нарощування виробничих потужностей дасть можливість підвищити виробництво яєць більше ніж на 50% - з сьогоднішніх 5 , 2 млрд. штук яєць на рік до 7,2 млрд. штук яєць.

Довідка УНІАН. "Авангард" - одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів.

За підсумками 2010 р. займає 26% ринку яєць (43% промислового ринку яєць) в Україні і 79% ринку яєчних продуктів країни. Підприємства компанії розташовані в 14 регіонах України та в Автономній Республіці Крим.

В результаті IPO на Лондонській фондовій біржі в травні 2010 р. компанія залучила 200,2 млн. дол У жовтні 2010 р. компанія розмістила єврооблігації на суму 193,5 млн. дол з терміном погашення 29 жовтня 2015 р.