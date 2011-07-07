«Авангард» збільшив виробництво яєць на 83% - до 2,9 млрд. штук

Компанія «Авангард», одна з найбільших виробників яєць і яєчних продуктів в Україні, за підсумками першого півріччя збільшила виробництво яєць на 83% проти аналогічного періоду 2010 року - до 2,9 млрд. штук.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на зустрічі з журналістами генеральний директор компанії Наталія ВАСИЛЮК.

Крім того, за вказаний період компанія збільшила на 30% поголів`я птиці – до 24,4 млн. шт.

За словами Н.ВАСИЛЮК, за підсумками 2011 року компанія планує довести виробництво яєць до 6 млрд. штук і збільшити поголів`я до 26,4 млн. шт. Оборот компанії за підсумками 2011 року за оцінками Н.ВАСИЛЮК становитиме 600 млн. доларів, а маржинальна EBITDA становитиме 44-45%.

Довідка УНІАН. "Авангард" – одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві курячих яєць і яєчних продуктів.

За підсумками 2010 р. обіймає 26% ринку яєць (43% промислового ринку яєць) в Україні і 79% ринку яєчних продуктів країни. Підприємства компанії розташовані у 14 регіонах України і в Автономній Республіці Крим.

У результаті IPO на Лондонській фондовій біржі у травні 2010 р. компанія залучила 200,2 млн. дол. У жовтні 2010 р. компанія розмістила єврооблігації на суму 193,5 млн. дол. з терміном погашення 29 жовтня 2015 р.