У Чернівцях у неділю депутати змагатимуться у приготуванні борщу

У неділю, 10 липня, у Чернівцях в рамках «Петрівського ярмарку» у парку імені Тараса Шевченка відбудеться Фестиваль борщу, під час якого в приготуванні цієї традиційної української страви змагатимуться депутати обласної і міської рад.

Борщі, приготовані депутатами, зможуть безкоштовно скуштувати усі бажаючі.

Як повідомила УНІАН представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерина ЖУК, дві команди депутатів готуватимуть різні борщі: український класичний борщ з м’ясом та борщ з грибами й квасолею по-гуцульськи. Журі фестивалю, яке визначить найкращий борщ, очолить губернатор Чернівецької області Михайло ПАПІЄВ.

За новою традицією Фестивалю борщу, усі борщі готуватимуться з йодованою сіллю — щоб зробити їх не лише смачними, але й максимально корисними для здоров’я. До борщу подаватимуться пампушки, також випечені з використанням йодованої солі. Збагачена йодом сіль смакує так само, як звичайна, і ніяк не впливає на колір чи запах готових страв, але є дуже корисною для здоров’я.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) привітав ініціативу організаторів Фестивалю борщу та пекарні «Чоботар» з використання йодованої солі для приготування страв і випічки хліба, оскільки в умовах природного йододефіциту в Україні збагачена йодом сіль є невід’ємною складовою здорового харчування.

Фестиваль борщу відбуватиметься у рамках великого міжнародного Петрівського ярмарку, під час якого представники ресторанного господарства Чернівців готуватимуть також страви угорської, єврейської, молдавської та інших національних кухонь. Однак ці страви продаватимуться.

Захід розпочнеться у неділю, 10 липня, об 11.00 у Парку культури й відпочинку імені Т.Шевченка. Фестивалю проходить за підтримки Чернівецької міської ради, голови Чернівецької ОДА М.ПАПІЄВА та головного управління АПК Чернівецької області.

Довідка УНІАН. Організатори презентують Фестиваль борщу у різних регіонах України, де збирають місцеві рецепти борщу, проводять розважальні програми, змагання з приготування обраних рецептів борщу і безкоштовні дегустації. В перспективі фестиваль планує вийти на міжнародний рівень. Місія фестивалю — популяризація української кухні й національних традицій, а також активізація внутрішнього туризму і приваблення туристичних потоків в Україну.

Традиційний «Петрівський ярмарок» проводиться у Чернівцях з 1786 року. Сучасний ярмарок відновився близько десяти років тому і щорічно збирає до 700 товаровиробників з усієї України та сусідніх країн: Румунії, Польщі, Молдови. Кількість відвідувачів ярмарку сягає 60 тисяч людей. Цього року, крім чисельних виставок-продажів, під час ярмарку відбуватимуться Фестиваль борщу та Свято національних кухонь, турнір на звання «Богатир року», Парад наречених, святковий концерт та інші розважальні заходи. Організаторами Петрівського ярмарку виступають Чернівецька міська державна адміністрація та Чернівецька торгово-промислова палата.