Вищий госпсуд закріпив за жителями трьох кримських сіл спірну землю колишнього колгоспу

Вищий господарський суд України закріпив за жителями бахчисарайських сіл Берегове, Віліне і Піщане право власності на землі, які належали раніше колгоспу імені ХХ з`їзду КПРС, визнавши неправомірними претензії агрофірми «Крим» на ділянки.

Про це УНІАН повідомила по телефону одна з пайщиць, яка попросила не називати її прізвища.

Судові тяжби за землю тривали близько шести років.

Агрофірма - правонаступник колгоспу, посилаючись на державний акт про право власності на землю, виданий сільськогосподарській артілі в 1969 році, вважає себе власником землі на території Піщанівської і Вілінської сільських рад.

Селяни заявляли, що агрофірма намагається відібрати у них паї, які вони одержали після розвалу колгоспу. Люди проводили акції протесту і зверталися до влади на всіх рівнях. На боці пайовиків була прокуратура Криму.

Землі через претензії агрофірми могли втратити 1,5 тисячі людей.