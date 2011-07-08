УАК прогнозує урожай зерна в 2011 р. обcягом 47 млн. тонн

Українська аграрна конфедерація (УАК) прогнозує урожай зерна в Україні в 2011 році на рівні 47 млн. тонн.

Про це, посилаючись на слова генерального директора УАК Сергія СТОЯНОВА, повідомила прес-служба компанії.

«Мабуть, Україна матиме 47 млн. тонн зерна. Якщо пшениці ми даємо 19 млн. тонн, ячменю – 9 млн. тонн, враховуючи середню врожайність за три роки на рівні 22 ц/га. Думаю, вона буде більшою, тому що нинішній показник на рівні 22,7 ц/га грунтується на першому яровому ячмені з південних областей, де він дрібний. Кукурудза матиме 17 млн. тонн, тому що зараз умови кращі, ніж в 2009 році, коли були дуже низькі запаси вологи в грунті цілий рік. Інші – горох, гречка, просо і жито - всього 2 млн. тонн», - повідомив С.Стоянов.

За його оцінками, враховуючи урожай у розмірі 47 млн. тонн і перехідні запаси в об`ємі 7,5 млн. тонн, в цілому баланс зерна складе близько 54 млн. тонн. За інформацією С.Стоянова, 4 млн. тонн необхідно для перехідних залишків, 25 млн. тонн - на споживання і 25 млн. тонн - на експорт.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує урожай зерна в поточному році на рівні 45 млн. тонн.