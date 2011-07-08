Аграрії намолотили 3,8 млн. тонн зерна

В Україні, станом на п`ятницю, 8 липня, ранні зернові і зернобобові культури обмолочені на площі 1,3 млн. га (12%), намолочено 3,8 млн. тонн зерна при врожайності 28,4 ц/га (у 2010 р. - 24,4 ц/га).

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві аграрної політики і продовольства.

Повідомляється, що озимий ячмінь обмолочений на площі 804 тис. га (67%), намолочено 2,2 млн. тонн зерна при врожайності 27,9 ц/га (у 2010 р. - 23,9 ц/га). Озима пшениця обмолочена на площі 411 тис. га (6%), намолочено 1,3 млн. тонн зерна при врожайності 32,2 ц/га (у 2010 р. - 27,1 ц/га). Яровий ячмінь обмочений на площі 79 тис. га (3%), намолочено 177 тис. тонн зерна при врожайності 22,6 ц/га (у 2010 р. - 23,9 ц/га).

Горох обмочений на площі 42 тис. га, намолочено 56 тис. тонн зерна, врожайність 13,2 ц/га (у 2010 р. - 17 ц/га). Озимий ріпак обмочений на площі 176 тис. га, намолочено 203 тис. тонн зерна при врожайності 11,5 ц/га (у 2010 р. - 14,5 ц/га).

Зазначається, що масове розгортання збиральної кампанії стримується несприятливими погодними умовами. Збиральні роботи на сьогодні проводяться в 16 регіонах.

Як повідомляв УНІАН, у поточному році слід зібрати 12,4 млн. га ранніх зернових і зернобобових культур і ріпаку (зокрема пшениці – 6766 тис. га; ячменю – 3814 тис. га; жита – 290 тис. га; вівса – 295 тис. га; гороху – 280 тис. га; ріпаку – 912 тис. га). За прогнозами міністерства, виробництво зернових і зернобобових культур у поточному році очікується на рівні 45 млн. тонн (на 6 млн. тонн більше ніж 2010 року), зокрема пшениці – 19,1 млн. тонн (на 2,3 млн. тонн більше), ячменю – 8,2 млн. тонн (на 260 тис. тонн менше), гречки – 292 тис. тонн (або на 158 тис. тонн більше ніж торік).