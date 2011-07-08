У Києві ліквідують стихійну торгівлю в підземних переходах

Перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК доручив ліквідувати стихійну торгівлю у підземних переходах у Києві.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Внаслідок несанкціонованої торгівлі у підземних переходах маємо засмічення зливоприймачів, – зауважив О.МАЗУРЧАК, аналізуючи нештатну ситуацію, яка сталася днями у підземному переході поблизу станції метро «Шулявська». – Сміття, яке лишається від цієї торгівлі (картон, папір тощо), у період дощів повністю перекриває зливову каналізацію. Сьогодні одне з пріоритетних завдань столичної влади - ліквідувати стихійну торгівлю у міських переходах. Це питання контролюватиму особисто».

За наслідками проливних дощів районні держадміністрації разом з комунальними службами Києва провели інвентаризацію проблемних об’єктів столиці.

За узагальненою інформацією Головного управління з питань надзвичайних ситуацій, виявлено понад 200 об’єктів підтоплення. Зокрема, проблема у відсутності зливоприймаючої системи, недостатній пропускній здатності дощових колекторів, підпорі з боку річок, озер, водойм і недостатній продуктивності та зношеності насосних станцій.

«Для забезпечення сталої роботи зливоприймальної системи та з метою недопущення підтоплень занижених місць столиці кожен район повинен розробити план заходів щодо ліквідації підтоплень на своїх територіях. Крім того, необхідно перевірити приямки у підземних переходах та справність насосного обладнання і привести їх до належного стану, а житлові організації повинні забезпечити чищення прибудинкової дощової каналізації. Я жорстко контролюватиму виконання цих завдань», – наголосив О.МАЗУРЧАК.