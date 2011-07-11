Учені розшифрували гени картоплі, які відповідають за врожайність і поживність
09:23, 11 липня 2011Агро
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У Шотландії міжнародна група вчених повністю розшифрувала ДНК картоплі, повідомляє BBC.
Як вважають дослідники, розкрито гени, які відповідають за врожайність і поживність картоплі і які допоможуть підвищити урожай цього коренеплоду.
Окрім того, вчені зможуть швидше виводити нові сорти картоплі. До розшифрування генів картоплі на виведення нового сорту витрачалося більш як десять років.
У багатьох країнах картопля становить основу раціону населення, будучи однією з найважливіших сільськогосподарських культур у світі.
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