АМК дозволив ТОВ «Агротрейд капітал» придбати 3 підприємства у Полтавській області

Антимонопольний комітет України надав дозвіл ТОВ «Агротрейд капітал» (м. Київ) на придбання часток у статутних капіталах ТОВ «Вікторія агро», ТОВ «Нові мости» і ДП «Семаль» (усі - Полтавська обл.). Про це УНІАН повідомили в прес-службі комітету. Повідомляється, що дане придбання забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління емітента.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter