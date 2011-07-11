Україна тимчасово заборонила ввезення з ЄС ряду рослинних продуктів

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба Україна тимчасово заборонила ввезення в Україну з країн Євросоюзу деяких продуктів рослинного походження без офіційного документа про проведені дослідження на бактерії групи кишкової палички (БГКП).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Госветфітослужби.

До цих продуктів відносяться картопля, помідори, цибуля, капуста, морква, буряк, огірки, бобові та деякі інші.

Необхідний документ повинен видавати уповноважений орган країни-експортера, або овочі повинні досліджуватися в державних лабораторіях ветеринарної медицини. Наголошується, що таке рішення прийнято Міністерством аграрної політики і продовольства України та Головною державною інспекцією з карантину рослин для попередження ввезення на територію України небезпечних продуктів рослинного походження.

Нагадаємо, на початку червня ц.р. в Німеччині зафіксований спалах гострої кишкової інфекції, викликаної ентерогеморрагічною кишковою паличкою. За деякими даними, джерелом інфекції можуть бути салатні огірки. 2 червня глава Росспоживнагляду Геннадій ОНИЩЕНКО ввів тимчасову заборону на ввезення до Росії свіжих овочів з усіх держав Євросоюзу.