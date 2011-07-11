Завтра в Україні, крім сходу, очікуються короткочасні дощі та грози

Завтра вночі у західній частині, вдень в Україні, крім східних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, на Правобережжі місцями сильні дощі, подекуди град та шквали 17-22 м / с.

Вітер південно-східний з переходом у західній частині на північно-західний, 5-10 м / с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 15-20 °, на узбережжі морів до 25 °, вдень 24-29 °, на півдні місцями 30-35 °, у західних областях 21-26 °, в Карпатах вночі 10-15 °, вдень 15-20 °.

У Київській області у вівторок вночі без опадів, вдень короткочасні дощі з грозами, місцями сильні дощі. Вітер південно-східний, 5-10 м / с, вдень в окремих районах шквали 17-22 м / с і град. Температура вночі 15-20 °, вдень 24-29 °. У Києві температура вночі 18-20 °, вдень 27-29 °.

Сьогодні температура води в Чорному морі 20-24 °, в Азовському морі 25-27 °, в Дніпрі біля Києва 21 °.