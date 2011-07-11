Зерно нового врожаю відповідає встановленим вимогам - Держсільгоспінспекція

Зерно нового врожаю відповідає встановленим вимогам. Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної інспекції сільського господарства України.

За даними служби, середні показники в цілому в АР Крим, Луганській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях по пшениці становлять: білок 10,8%, клейковина понад 15%. Крім того, враховуючи погодні умови, основна маса зерна пшениці надходила з середньою вологістю до 14%, ячменю - 13,5%, а ріпаку - 15,1%.

Повідомляється, що за даними державних інспекцій якості та формування ресурсів, які увійшли до складу Держсільгоспінспекціі, на 7 липня намолочено 3 млн. тонн зерна, з яких пшениці - 655,863 тис. тонн, ячменю - 2 млн. 219 тис. тонн, ріпаку - 171 тис. тонн, гороху - 47 тис. тонн. На сертифіковані зернові склади надійшло 642,934 тис. тонн зерна, у тому числі пшениці - 64,3 тис. тонн, ячменю - 481,264 тис. тонн, ріпаку - 91 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році до необхідно зібрати 12,4 млн. га ранніх зернових і зернобобових культур та ріпаку. За прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, виробництво зернових і зернобобових культур у поточному році очікується на рівні 45 млн. тонн.