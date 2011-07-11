У Маріуполі - два нових випадки захворювання холерою
13:22, 11 липня 2011Агро
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У Маріуполі Донецької області зареєстровано два нові випадки захворювання холерою.
Про це УНІАН повідомили в обласній санітарно-епідеміологічної станції з посиланням на головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКО.
Двоє нових хворих - чоловіки 1967 і 1968 років народження, що вживають алкоголь та наркотики. Вони госпіталізовані в холерний госпіталь в Маріуполі.
В облСЕС уточнили, що всього в Маріуполі з травня зареєстровано 22 випадки захворювання холерою, викликаних холерним вібріоном О1 сірогрупи, біовар Ель-Тор, сіровар Огава, а також 9 випадків вібріоносійництва такого ж збудника у клінічно здорових людей.
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