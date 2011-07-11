Майже 8% посівів зернових постраждали від злив - Мінагропрод

Майже 8% посівів зернових постраждали від злив. Як передає кореспондент УНІАН, такі дані озвучив сьогодні на прес-конференції в Києві директор департаменту ринків рослинництва Міністерства аграрної політики і продовольства України Олександр ДЕМІДОВ.

Він повідомив, що Державна сільськогосподарська інспекція провела дослідження в регіонах. «Останні дослідження показали, що на сьогодні в колосі проросло десь 1,5% в цілому по Україні, близько 5,2% - полягло, і те, що взагалі неможливо збирати - це десь 1%», - повідомив О. ДЕМІДОВ.

Щодо якості зерна, він повідомив, що на сьогодні 650 тис. тонн зерна вже надійшло на сертифіковані склади. З пшениці, що надійшла 11% - це зерно другого класу, близько 34% - третього і більше 10% - четвертого, тобто, співвідношення продовольчого і фуражного зерна приблизно 50% на 50%.

О. ДЕМІДОВ відзначив, що погодні умови дещо погіршили якість зерна, і в поточному році частка фуражного зерна буде вищою, ніж у середньому за минулі роки.