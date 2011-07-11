У Харківській області виробництво сільгосппродукції збільшилося на 9%

Обсяг виробництва продукції сільського господарства в Харківській області за січень-червень 2011 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 9,2%, зокрема в сільськогосподарських підприємствах – на 12,5%, в господарствах населення - на 6,4%.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН в Головному управлінні статистики в Харківській області.

За звітний період об`єм виробництва м`яса всіх видів (у живій масі) залишився на колишньому рівні і склав 57,6 тис. тонн. Виробництво яєць птахів усіх видів збільшилося на 24,5% - до 666,8 млн. шт. При цьому виробництво молока всіх видів скоротилося на 0,9% - до 226,0 тис. тонн.