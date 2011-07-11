Аграрії зібрали 5,6 млн. тонн зерна

За даними на понеділок, 11 липня, ранні зернові і зернобобові культури обмолочені на площі майже 2 млн. га (17% від прогнозу), намолочено 5,6 млн. тонн зерна при врожайності 28,4 ц/га (у 2010 р. - 24,3 ц/га).

Такі дані УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Наголошується, що збиральні роботи розпочаті майже в усіх регіонах.

Озимий ячмінь обмочено на площі 0,9 млн. га (78%), намолочено близько 2,6 млн. тонн зерна при врожайності 27,7 ц/га (у 2010 р. - 23,2 ц/га). Озима пшениця обмолочена на площі 0,8 млн. га (13%), намолочено 2,6 млн. тонн зерна при врожайності 31,7 ц/га (у 2010 р. - 27 ц/га). Яровий ячмінь обмолочено на площі 150 тис. га (6%), намолочено 327 тис. тонн зерна при врожайності 21,8 ц/га (у 2010 р. - 23,2 ц/га).

Горох обмолочений на 62 тис. га, намолочено 82 тис. тонн зерна, врожайність становить 13,2 ц/га (у 2010 р. - 16,9 ц/га). Озимий ріпак обмолочено на 253 тис. га, намолочено 311 тис. тонн при врожайності 12,3 ц/га (минулого року - 14,9 ц/га).

За уточненими даними регіонів, збиранню підлягає 12,3 млн. га ранніх зернових і зернобобових культур і ріпаку (зокрема пшениці – 6766 тис. га; ячменю – 3792 тис. га; жита – 284,5 тис. га; вівса – 295 тис. га; гороху – 278,5 тис. га; ріпаку – 880,4 тис. га). Нагадаємо, за прогнозами міністерства, виробництво зернових і зернобобових культур цього року очікується на рівні 45 млн. тонн (на 5,8 млн. тонн більше, ніж у 2010 році).