Україна заборонила ввезення бобових з Єгипту

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення бобових культур з Єгипту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держветфітослужби України.

Повідомляється, що заборона введена з 7 липня 2011 р.

У прес-службі уточнили, що заборона введена у зв`язку з появою інформації про пророслі боби, що надходять з Єгипту.

Крім того, з 15 червня 2011 р. введена заборона на ввезення бобових з Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Євросоюз тимчасово - до 31 жовтня - заборонив імпорт насіння бобів з Єгипту через підозру в їх причетності до спалаху кишкових захворювань.

Крім того, ЄС вирішив відкликати все вже ввезене з Єгипту до Європи в 2009-2010 роках насіння бобів і знищити їх.

Росія також ввела заборону на ввезення насіння з Єгипту.