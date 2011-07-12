У Маріуполі на холеру обстежено 195 бомжів

У місті Маріуполь Донецької області з 29 травня (з появи захворювання) на холеру виявлено і обстежено 195 осіб без певного місця проживання.

Про це повідомляє місцевий сайт ilich.in.ua з посиланням на головного санітарного лікаря Маріуполя Георгія ГУСАКОВА.

За його словами, у місті триває робота з виявлення і обстеження на холеру осіб без певного місця проживання.

Г.ГУСАКОВ нагадав, що на сьогодні в Маріуполі зареєстровано два нові випадки захворювання на холеру: діагноз підтвердився у двох чоловіків 42-х і 44-х років, які вели асоціальний спосіб життя.

За словами санлікаря, «обидва хворих раніше знайомі не були, проживають в Іллічівському і Жовтневому районах, працюють на підприємствах міста, при цьому обидва вели асоціальний спосіб життя і вживали наркотичні речовини, один з хворих періодично зловживає алкоголем».

Г.ГУСАКОВ сказав, що ці двоє хворих не дотримувалися елементарних правил особистої гігієни і в інфекційне відділення «надійшли у тяжкому стані».

Зараз санепідслужбою проводиться комплекс заходів щодо встановлення можливих шляхів і чинників зараження холерним вібріоном.

Всього станом на 11 липня у місті зареєстровано 22 випадки захворювань на холеру і 9 випадків вібріононосійства.

Санлікар також відзначив, що обсяг досліджень на холеру проб з об`єктів зовнішнього середовища в осередку холери збільшився у 15 разів. Всього на холеру бути досліджено 1714 проб з об`єктів зовнішнього середовища, з об`єктів навколишнього середовища виділено 13 культур вірулентних холерних вібріонів Ель-Тор Огава і 2 культури авірулентних холерних вібріонів Ель-Тор Інаба.

Щоб уникнути захворювання на холеру, фахівці закликають жителів і гостей міста дотримуватися заборони на купання і любительську ловлю риби, а також дотримуватися елементарних правил особистої гігієни, а при появі перших ознак захворювання на холеру та інші гострі кишкові інфекції (блювота, пронос, слабкість, судоми) одразу звертатися по медичну допомогу.