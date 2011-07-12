У Тернопільській обл. в кожному районі створять молочні ферми на 500 і більш за корів

У Тернопільській області в кожному районі створять молочні ферми.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Тернопільської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова ОГА Валентин ХОПТЯН.

Згідно документу, в кожному районі повинно бути не менше за одну ферму з поголів`ям 500 і більше корів.

Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації доручено при перевиконанні прибуткової частини обласного бюджету передбачити засоби на фінансування програми «Розвиток молочного скотарства Тернопільської області до 2015 року».

Як повідомляв УНІАН, поголів`я корів в Тернопільській області в січні-травні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилося на 5,1% до 117,9 тис. голів. Зокрема, у населення кількість корів зменшилася на 5,7% до 108,9 тис. голів, на сільськогосподарських підприємствах - виросло на 1,6% до 9 тис. голів.

Довідка УНІАН. В даний час в області є 2 молочних комплексу. Один з них – на 800 корів – був створений минулого року в Бучачськом районі.