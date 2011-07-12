Підвищення збору призведе до падіння українського ринку пива - експерти

Підвищення Верховною Радою України збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства з 1% до 1,5%, прийняте 7 липня (Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу Україні)" , призведе до зростання цін на пивну продукцію і падіння ринку пива в цілому.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії ПАТ "САН ІнБев Україна".

«У подальшій перспективі введення в дію цього Закону (про підвищення збору на розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства з 1% до 1,5% - УНІАН) негативно позначиться на вартості нашої продукції, що може призвести до подальшого падіння ринку, викликаного кризовими явищами в економіці, і зменшення надходжень до державного бюджету », - йдеться в повідомленні компанії.

У компанії заявили, що мають намір ініціювати скасування цієї норми. «ПАТ«САН ІнБев Україна» ініціюватиме скасування цієї норми Закону і закликає всіх учасників пивоварного ринку підтримати цю пропозицію», - йдеться у повідомленні.

Крім того, компанія сумнівається в цільовому використанні коштів, які йдуть на ці відрахування, «адже за 12 років дії Закону «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», українське хмелярство залишається в занепаді». «Сотні мільйонів гривень, які щорічно сплачуються українськими пивоварами і нашою компанією зокрема, плюс продавцями пива в цілому, як збір на розвиток хмелярства, жодним чином не покращують якість українського хмелю, яка залишається вкрай низькою», - відзначають в компанії, додавши, що «САН ІнБев Україна» вимушена закуповувати імпортний хміль.

На думку компанії, введення в дію цієї норми закону погіршить інвестиційну привабливість виробничого сектора Україні, оскільки інвестори чекають від держави прозорих правил гри, а особливо у сфері законодавства і регуляторної політики, а рішення про підвищення ставки збору було прийнято без обговорення з компаніями та профільним комітетом.

Нагадаємо, Верховна Рада України 7 липня підвищила збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, що справляється при реалізації алкогольної продукції та пива, з 1% до 1,5%. Згідно з документом, збір буде підвищений з 1 серпня 2011 року.