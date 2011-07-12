У Криму в першому півріччі найбільше подорожчали фрукти

У Криму за шість місяців 2011 року порівняно з груднем 2010 року серед продовольчих товарів найбільше зросли ціни на фрукти, при цьому подешевшало молоко.

Про це УНІАН повідомило Головне управління статистики в Криму.

Так, фрукти подорожчали на 44,4%, овочі - на 35,5%.

Хліб і хлібопродукти зросли в ціні на 15,6%, безалкогольні напої - на 5,7%, риба та продукти з неї - на 5,5%, м'ясо і м'ясопродукти - на 2,6%.

У той же час на 8,9% знизилися ціни на молоко, сир і яйця, масло рослинне і жири - на 3,6%.

В цілому за півроку ціни на продукти харчування зросли на 9,7%.

Алкогольні напої подорожчали за цей період на 8,7%, тютюнові вироби - на 2%.

Тарифи на електроенергію зросли на 22,9%, на газ скраплений - 21,1%, на гарячу воду та опалення - 20,1%, на водопостачання - 15,7%, на каналізацію - 12,5%.

Послуги транспорту подорожчали на 20,1%, у тому числі послуги автодорожнього транспорту зросли на 22,4%, авіаційного - 6,7%, залізничного - на 4,4%. Бензин за цей період подорожчав на 30,6%.

Послуги готелів подорожчали на 17%, ресторанів і кафе - на 4,8%.

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 6,1%, що обумовлено підвищенням вартості послуг санаторно-курортних установ на 19,3%, діагностичних - на 7,8% і зростанням цін на фармацевтичну продукцію на 5,6%.

Довідка УНІАН. У Криму індекс споживчих цін (індекс інфляції) в січні-червні 2011 року склав 108,5%, тоді як за такий же період 2010 року він був 104,4%.