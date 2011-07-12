ЄС допоможе Україні краще підготуватися до виконання вимог щодо захисту географічних назв - Мінекономрозвитку

ЄС допоможе Україні краще підготуватися до виконання вимог щодо захисту географічних назв.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні українським журналістам заступник міністра з питань економічного розвитку і торгівлі Валерій П'ЯТНИЦЬКИЙ після завершення консультацій в рамках переговорів щодо створення зони вільної торгівлі.

"Якою буде ця технічна допомога? Наймаються експерти, які будуть працювати, в першу чергу, в Україні з урядом і з бізнесом, які підготують своєрідний План дій, і він потім буде затверджений. Вони подивляться, яким підприємствам потрібна допомога, підтримка і так далі ", - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що експерти планують провести дослідження, як по окремим галузям української промисловості, яким доведеться займатися ребрендингом або переходом на випуск нових видів продукції, так і з питання готовності державних служб допомагати компаніям виконувати європейське законодавство з питань захисту інтелектуальної власності.

"Умовно кажучи, у нас є агентство з забезпечення прав інтелектуальної власності ... Їм, умовно кажучи, потрібно програмне забезпечення, ще щось, і це також буде визначено. Тобто це не тільки, умовно кажучи, винороб, який вироблятиме іншу продукцію під іншою назвою, але це і держава, яка повинна забезпечити весь комплекс заходів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", - сказав В. ПЯТНИЦЬКИЙ.

За його словами, українські та європейські експерти почнуть роботу над створенням цього Плану дій вже восени з тим, щоб завершити його до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Він також зазначив, що цей План дій стане базою для отримання в майбутньому кредитів підприємцями України в Європейському інвестиційному банку або в Європейському банку реконструкції та розвитку на захід, пов'язаний з виконанням положень угоди з ЄС про захист інтелектуальної власності.