У Криму вперше добровільно звільняють самозахват

Учасники самовільного захоплення землі біля кладовища Сімферополя вперше в історії автономної республіки добровільно звільняють захоплену територію – 12 липня там почали демонтувати самозабудову, стверджує прес-служба Ради міністрів Криму.

У червні Добровська сільська рада Сімферопольського району виділила 319 земельних ділянок загальною площею 35,5 гектара громадянам, які самовільно захопили землю біля кладовища. Вона виділена відповідно до генплану розвитку села під індивідуальну житлову забудову.

«Ліквідація захоплень й ухвалення генерального плану розвитку Сімферополя відкривають шлях до створення нових житлових масивів і поступового виділення землі всім потребуючим. Це важлива умова для забезпечення міцної стабільності в соціальній і міжнаціональній сфері. Влада готова брати на себе відповідальність і вирішувати проблеми кримчан», – сказав керівник уряду автономії Василь ДЖАРТИ.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Республіканського комітету із земельних ресурсів, загальна площа самовільно зайнятої землі в Криму становить понад 3 тисяч га.

Звільнення захоплених земель у Сімферополі і районі стало можливе завдяки досягнутій в січні домовленості між Радміном Криму і лідерами кримських татар. Усі учасники самозахватів повинні будуть звільнити зайняті території. Ті, хто згідно із законом має право на ділянку, одержать землю в спеціальних житлових масивах, площею 764 гектари, які виділили сімферопольські міськ- і райрада. Місце розташування масивів визначила спецкомісія, до якої разом з чиновниками ввійшли представники татар.