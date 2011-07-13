Експорт зернових нового урожаю може становити до 20 млн. тонн - Клюєв

Експорт зернових нового урожаю, за прогнозами на сьогоднішній день, може становити до 20 млн. тонн, з яких експорт пшениці – до 9 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

Він зазначив, що на сьогодні ситуація зі збиранням урожаю достатньо позитивна.

«Якщо позитивна ситуація зі збирання зернових збережеться, то можна очікувати, що експорт зернових культур поточного урожаю може становити, за попередніми даними, до 20 млн. тонн, з них пшениці – до 9 млн. тонн. І це при повному забезпеченні внутрішніх потреб і формуванні необхідних перехідних запасів», - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він зазначив, що на сьогодні збиральна кампанія проходить у 18 областях України. Зерно зібране з майже 2 млн. га, і намолочено понад 6,4 млн. тонн зерна.

Врожайність становить 28,4 ц з га.

Як повідомляв УНІАН, у минулому маркетинговому році (з липня 2010 по червень 2011 р. - УНІАН) зернотрейдери експортували 11 млн. 950 тис. тонн зерна.

Мінагрополітики прогнозує обсяг українського експорту зернових у 2011-2012 маркетинговому році на рівні 20-25 млн. тонн зерна.