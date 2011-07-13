Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив МінАП вжити заходів для поліпшення кормової бази для худоби.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він підкреслив, що на сьогодні на фоні «досить непоганих» показників з урожаю, стан кормової бази погіршав.

«У сільгосппідприємствах кормів усіх видів з розрахунку на одну умовну голову менше, ніж торік на 13%. Тому від МінАП ще раз вимагаю приділити увагу питанню поліпшення кормової бази», - сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він зазначив, що завдяки погодним умовам стан кормових культур в Україні поліпшився.