Україна планує зібрати поточного року до 20 млн. тонн пшениці – МінАП

Україна планує зібрати поточного року до 20 млн. тонн пшениці, з якої 12 млн. тонн - продовольчої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник міністра аграрної політики Микола БЕЗУГЛИЙ.

При цьому він зазначив, що потреба України в продовольчому зерні становить 5 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за словами першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, експорт зернових нового врожаю за прогнозами на сьогоднішній день може становити до 20 млн. тонн, із яких експорт пшениці – до 9 млн. тонн.