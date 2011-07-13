Завтра в Україні очікується 27-32°. Дощі у Криму

Завтра в Україні опади не очікуються, лише вдень у Криму короткочасні дощі, грози.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 24°; вдень 27-32°, на Закарпатті та у південних областях місцями 35°; у Карпатах вночі 10-15°, вдень 19-24°.

У Київській області у четвер опади не очікуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 27-32°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень близько 30°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 21-25°, в Азовському морі 25-27°; у Дніпрі біля Києва 23°.