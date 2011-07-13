Янукович привітав хліборобів Херсонщини з намолотом першого мільйона тонн зерна
14:40, 13 липня 2011Агро
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав хліборобів Херсонської областв з намолотом першого мільйона тонн зерна нового врожаю.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що, незважаючи на складні природні умови, досягнення цього результату є свідченням вмілої організації праці.
Він побажав хліборобам Херсонщини міцного здоров`я, родинного затишку, невичерпної життєвої енергії та нових трудових звершень заради процвітання України.
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