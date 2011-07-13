У Каховці 4 серпня запустять першу чергу найбільшого в Європі овочесховища

У Каховці (Херсонська область) 4 серпня планується запуск першої черги найбільшого в Європі овочесховища.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 13 липня, заявив журналістам голова Херсонської облдержадміністрації Микола КОСТЯК.

Зокрема, за словами губернатора, 4 серпня буде запущена перша черга логістичного центру та овочесховища з холодильними потужностями для зберігання до 50 тис. тонн плодоовочевої продукції. Проектна потужність комплексу складе до 200 тис. тонн зберігання овочів і фруктів місцевого виробництва. Інвестиційна вартість проекту становить 35 млн. євро.

За словами губернатора, зазначений комплекс об'єднає логістику з овочів і фруктів трьох найбільших з виробництва даної сільгосппродукції районів області - Каховського, Голопристанського та Чаплинського.

Як уточнив кореспонденту УНІАН один із заступників голови облдержадміністрації, мова йде про проект будівництва овочесховища компанією «Грін Тін» (Green Tean) біля Каховки.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Грін Тін» планує побудувати в Україні сховище для свіжих овочів. Проект є одним з найбільших в Європі. Планувалося, що перша черга на більш ніж 100 тис. тонн продукції повинна почати працювати у липні 2011 року. Очолює «Грін Тін» Карл СТУРЕН - шведський підприємець, засновник і співвласник ТМ «Чумак».

Зокрема, під реалізацію зазначеного проекту 24 лютого поточного року рішенням сесії Каховської міської ради, ТОВ «Грін Тін» була продана за 5,3 млн. грн. земельна ділянка площею 20 га (територія колишнього заводу залізобетонних конструкцій (ЗБК), на якій компанія почала будівництво сховища.

Крім логістики компанія «Грін Тін» планує самостійно вирощувати, зберігати і здійснювати весь цикл передпродажної підготовки таких культур, як картопля, цибуля (включаючи салатну), білокачанна капуста, морква, буряк.