Аграрний фонд планує за 1,5-2 місяці закупити 3,2 млн. тонн зерна нового врожаю

Аграрний фонд України планує протягом 1,5-2 місяців закупити 3,2 млн. тонн зерна нового врожаю до державного інтервенційного фонду. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник генерального директора Аграрного фонду Сергій ЛОБАС.

«Зараз ми проводимо роботу із закупівлі зерна нового врожаю (до державного інтервенційного фонду - УНІАН) для того, щоб стабілізувати ціну на ринку, щоб вона була цікавою для сільгосптоваровиробника», - повідомив С. ЛОБАС. За його словами, всього за процедурою відкритих торгів планується закупити 3,2 млн. тонн зерна на загальну суму 3,7 млрд. грн., З них ранніх зернових (пшениці, жита, ячменю) планується закупити 1,7 млн. тонн на суму 2,9 млрд. грн. Також планується закупити 70 тис. тонн круп'яних культур на суму 230 млн. грн.

За оцінками С. Лобаса, ці обсяги будуть закуплені протягом 1,5-2 місяці. «За 1,5-2 місяці необхідно це зробити, щоб допомогти сільськогосподарським виробникам посіяти озимі та зібрати пізні культури», - повідомив він.

При цьому заступник гендиректора Аграрного фонду повідомив, що на сьогодні фонд уже закупив близько 10 тис. тонн гречки і 15 тис. тонн жита.