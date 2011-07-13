«САН ІнБев Україна» вивела на ринок нове пиво Чеzz

Компанія «САН ІнБев Україна», один з найбільших виробників пива, вивела на ринок нове пиво Чеzz. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Відзначається, що нове пиво представлено e 3-х видах упаковки: пляшка 0.33 л і 0.5 л, банка 0.5 л.

Довідка УНІАН. ПАТ «САН ІнБев Україна» входить до пивоварної компанії Anheuser-Busch InBev. ПАТ «САН ІнБев Україна» об'єднує Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення компанії. Портфель пивних брендів складається з міжнародних ТМ: Stella Artois, Beck's, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а також національних: «Чернігівське», «Рогань» і «Янтар».