Податківці донарахували 19 млн грн штрафів підприємцям, які працюють на ринку зерна

Державна податкова служба України (ДПСУ) у січні-травні 2011 року за результатами 155 перевірок донарахувала 18,8 млн. грн. податків та штрафних санкцій фізичним особам-підприємцям, які працюють на ринку зерна.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Зокрема, 14,8 млн. склали податки, 4 млн. - штрафи і стягнення.

У тому числі понад 1 млн. грн. повинен сплатити до бюджету підприємець із Запорізької області, який безпідставно намагався отримати податковий кредит з податку на додану вартість (ПДВ), включаючи в суму кредиту податкові накладні 2007-2008 рр.. або накладні, видані не платниками ПДВ.

В цілому в Україні на ринку зерна працюють 4981 фізосіб-підприємців, які в 2011 році перерахували до бюджету податків на суму 14,7 млн. грн.