У Донецькій області найбільше подорожчали овочі

У Донецькій області в червні 2011 року порівняно з груднем минулого 2010 року найбільше - на 37,4% - підвищилися середні ціни на овочі, але знизилися - на 33,3% - ціни на яйця.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, у тому числі за вказаний період картопля подорожчала у 1,6 рази; цибуля, буряк, морква, гриби - на 41,2%; помідори і огірки закритого грунту - на 15,7%; капуста - на 7,5% . Ціни на фрукти зросли з початку року в середньому на 22,5%, у тому числі на яблука - в 1,5 рази.

Хліб подорожчав протягом півріччя на 9%, цукор і рис - на 11%, рослинне масло - на 12,1%, гречана крупа - на 22,1%.

Разом з тим на третину подешевшали в порівнянні з груднем 2010 року яйця, на 13,5% - молоко, на 3,2% - сир, на 3% - вершкове масло, на 2,3% - свинина, на 2,1% - м'ясо птиці.

Ціни на фармацевтичну продукцію в регіоні зросли з початку року на 4,4%.

Ціни на бензин в Донецькій області підвищилися в червні 2011 року порівняно з груднем минулого року на 28,5%, що спровокувало підвищення цін на транспорті в цілому за цей період в середньому на 11,9%, хоча в муніципальному транспорті вартість проїзду не змінилася.

З початку року подешевшали одяг та взуття, побутова техніка - на 0,2%, аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації - на 1,7%.

Довідка УНІАН. Загалом протягом першого півріччя 2011 року споживчі ціни підвищилися в Донецькій області на 6,6% (у середньому по Україні - на 5,9%).