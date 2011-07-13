Аграрний союз України просить відмінити експортні мита на зерно і повернути відшкодування ПДВ

Аграрний союз України просить Кабінет міністрів України скасувати експортні мита на зерно і відновити повернення податку на додану вартість (ПДВ) експортерам зерна.

Про це повідомив сьогодні, 13 липня, на прес-конференції в Києві голова Аграрного союзу України Геннадій НОВІКОВ.

«Держава повинна негайно скасувати мита (на експорт зернових - УНІАН) і відновити відшкодування ПДВ на зернові», - сказав Г. НОВІКОВ. За його словами, це необхідно зробити, щоб стабілізувати цінову ситуацію на українському ринку зерна.

За словами Г. НОВІКОВА, законодавчі новації - експортні мита на зерно і скасування відшкодування ПДВ при експорті зерна, а також вихід Росії на світовий ринок з великими обсягами зерна, формують вартість зернових на внутрішньому ринку Україні в діапазоні цін, який нижче собівартості їх виробництва. За словами Г. НОВІКОВА, собівартість виробництва ячменю і пшениці в поточному році складає в середньому 1180-1270 грн. за тонну. При цьому через погодні умови, у центральних і західних регіонах до собівартості будуть додані витрати на сушку зерна, які становлять приблизно 60-70 грн. за тонну.

Нагадаємо, Україна з 1 липня ввела мита на експорт зерна. Ставки експортного мита затверджено: на пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин), полбу - у розмірі 9%, але не менше 17 євро за 1 тонну, на ячмінь - 14%, але не менше 23 євро за тонну і на кукурудзу - 12%, але не менше 20 євро за тонну.

Зазначена норма діє до 1 січня 2012 року.