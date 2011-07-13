У Полтавській області в червні подорожчали фрукти

У Полтавській області в червні 2011 р. найбільше подорожчали фрукти, подешевшали - яйця і молоко.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Полтавській області.

За їхніми даними, на споживчому ринку області у червні 2011 р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,1%. З продуктів харчування фрукти подорожчали на 4,2%, м'ясо і м'ясопродукти - на 0,8%, макаронні вироби - на 0,7%, хліб - на 0,3%, овочі - на 0,2%.

У той же час подешевшали яйця на 8,8%, молоко - на 4%, масло - на 2,9%, сир і м'який сир (творог) - на 2,2%, цукор - на 1,5%, рослинна олія - на 0,5%, риба та продукти з риби - на 0,2%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби зросли в ціні на 0,2% за рахунок подорожчання алкогольних напоїв на 0,7%. Ціни на тютюнові вироби знизилися на 0,3%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% обумовлено підвищенням вартості скрапленого газу на 8,5%, тарифу з утримання та ремонту житла - на 0,5%.

У сфері охорони здоров'я підвищення цін на 0,7% викликане підвищенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 1,3%, амбулаторних послуг - на 0,1%.

Збільшення вартості перевезень автодорожнім і залізничним пасажирським транспортом (на 2,3% і 1,6% відповідно) і подорожчання палива та мастил (на 1,0%) зумовило підвищення цін по транспорту в цілому на 1,6%.

На 0,1-1,2% зросли ціни у сфері зв'язку, освіти, ресторанів і готелів.

Знизилися ціни у сфері відпочинку і культури та на предмети домашнього ужитку, побутову техніку на 0,2% і 0,1% відповідно.

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у червні 2011р. по Полтавській області становив 100,2%, з початку року - 105,6%, по Україні - 100,4% і 105,9% відповідно.