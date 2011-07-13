Мінагропрод розраховує на експорт 300 тис. тонн борошна в цьому році

Міністерство аграрної політики і продовольства України розраховує на експорт 300 тис. тонн борошна в поточному році.

Про це повідомив сьогодні, 13 липня, в бесіді з журналістами начальник департаменту економічного розвитку та аграрних ринків Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергій КВАША.

«Ми вважаємо, що близько 300 тис. тонн борошна українські експортери могли б вивезти», - заявив С. КВАША, зазначивши, що в закупівлі українського борошна на сьогодні зацікавлений Бангладеш та деякі інші азійські країни.

При цьому він зазначив, що експорт борошна - складніша операція, ніж експорт зерна, оскільки борошно дуже складне у зберіганні. «Раніше цьому сегменту не приділялося уваги, тому що борошно складно експортувати, але це потрібно робити», - зазначив С. КВАША. Він додав, що експорт борошна може стати альтернативою експорту зерна з України.

Як повідомляв УНІАН, в минулому маркетинговому році (з липня 2010 по червень 2011 рр.. - УНІАН) зернотрейдери експортували 11 млн. 950 тис. тонн зерна.

Мінагрополітики прогнозує обсяг українського експорту зернових в 2011-2012 маркетинговому році на рівні 20-25 млн. тонн зерна.