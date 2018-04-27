"Під виглядом зміни керівництва компанії Nemiroff проводиться жорстка атака на одного з акціонерів"

Після вимушеної «відпустки», яка тривала понад місяць, один із найбільших українських виробників міцного алкоголю - завод компанії Nemiroff - відновив роботу. 4 липня розпочався робочий тиждень колективу підприємства, який налічує понад 2 тисячі робітників. До цього часу виробничі лінії простоювали, що сталося внаслідок конфлікту між акціонерами компанії, інформація про який з’явилася в ЗМІ ще в квітні цього року. Саме тоді було оприлюднено заяву про зміну генерального директора компанії частиною акціонерів. Зараз усе повертається на свої місця: завод знову працює на повну потужність під керівництвом Алли Глусь. Проте стратегія компанії досить не визначена, а самі власники мають багато питань один до одного.

Про ситуацію на підприємстві в інтерв”ю УНІАН розповів голова Наглядової ради компанії Nemiroff Олександр Глусь.

- Пане Олександре, в нещодавній заяві Якова Грибова від імені низки акціонерів зазначалось, що створена ними більшість може приймати кадрові рішення. Чи так це?

Звичайно, це відповідає основам бізнесу, коли більшість обирає та визначає стратегію управління компанією. Але коли вона збирається для створення і розвитку, а якщо ця більшість збирається десь у темному кутку, щоб бити одного, - це вже зовсім інший випадок. Український загал на сьогодні бачить, наскільки цинічно і лукаво протягом півроку ведеться дискредитація сім’ї Глусь, а також процес із заниження вартості самої компанії Nemiroff. Такі дії більшості підлягають оцінці на предмет відповідності міжнародним стандартам ділової практики та вітчизняним законам. На сьогоднішній день під виглядом зміни керівництва компанії Nemiroff проводиться дуже жорстка атака на одного з акціонерів. Це є ключовим.

- Тобто, «принцип більшості» в ситуації з компанією Nemiroff працює не на її користь?

У нашому випадку управлінські рішення більшості порушують угоду між акціонерами і чинне законодавство України. Припустимо, що компанія – комунальна квартира, де є спільний коридор, кухня тощо. Кожен володіє своєю кімнатою. Зрозуміло, що більшість не може якось вечором, коли, наприклад, в одного із мешканців комуналки день народження і він пішов його святкувати, перебудувати помешкання в такий спосіб, щоб у нього вже не було доступу ні до коридору, ні до кухні… Натомість аргументувати: ми більшість, ми так вирішили. Саме так в свій день народження з преси я дізнався про те, що звільнено з посади Аллу Гнусь і мене. Розумію, що все це, мабуть, дуже креативно і тішить чиїсь амбіції, але є певні моральні принципи, а також засади відносин, ведення бізнесу.

- Як Ви плануєте захищати свою частку минорітарія?

Які б на сьогодні не були маніпуляції як в пресі, так і в бізнес-колах, ми маємо всі права для захисту, перш за все, компанії. Законодавство Британії, Кіпру та в цілому міжнародне законодавство не дозволяє реалізовувати управлінські функції тією більшістю, яка негативно діє щодо розвитку компанії. Це є головним правилом усіх міжнародних корпоративних стандартів. Тому ті кроки, котрі ми сьогодні бачимо, є маніпуляцію свідомістю бізнес-кіл та влади в особистих цілях. Я впевнений, що найближчим часом все стане на своє місце.

- Як після розблокування працює підприємство?

Виробництво ми запустили 4 липня, відразу після того, як Аллу Глусь було поновлено на посаді гендиректора судовим рішенням, коли вона змогла потрапити на робоче місце. На роботу вийшли всі співробітники, ми виплатили зарплати, на повну потужність запустили технологічні процеси. Крім того, розпочались відрахування до держбюджету, лише за тиждень ми сплатили 20 млн. грн. акцизних податків. Однак, постає дуже важливе питання: чому підприємство простоювало більше місяця, маючи майже тижневий запас водно-спиртової суміші, яку можна було розливати і відправляти споживачам? Чому більшість акціонерів зупиняє лінії, коли є ще продукція для виробництва? Натомість відправляє людей у відпустку та залякує їх «вагоном китайців», яких привезуть на їх робочі місця, якщо вони не будуть підпорядковуватись нелегітимному директору, в цей же час звертаючись до нас із пропозицією «дуже недорого» продати свою частку. Така більшість не зважає на законодавство України, реалізує свої плани, які блокують розвиток компанії Nemiroff.

- Заявлялось, що підприємство виконало рішення суду від 29 червня і Аллу Глусь поновлено на посаді. Що не влаштувало службових виконавців?

Дійсно, 29 червня рішенням Немирівського районного суду в черговий раз було поновлено Аллу Глусь на посаді генерального директора ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff». Проте її не пропускали на робоче місце. 1 липня представник частини акціонерів, розуміючи, що перед входом до підприємства знаходяться судові виконавці і правоохоронні органи для примусового виконання рішення суду, вийшов до них з наказом. Він був датований 27 червня, а йшлося в ньому… про виконання рішення суду від 29 червня (наступного дня, згідно наказу, Аллу Глусь мали знову звільнити). Постає питання: як можна на два дні раніше ухвалення судом рішення виконати його? Звичайно, що такий документ не міг влаштовувати судових виконавців.

- Наголошувалось, що на початок липня Алла Глусь не була зареєстрована в держреєстрі як керівник підприємства. Чи це дійсно так?

Від 7 липня 2011 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців керівником ДП «Українська горілчана компанія «Nemiroff» значиться Алла Глусь. Державний реєстратор поновив запис на підставі прийнятих судових рішень. Тому на сьогоднішній день єдиним легітимним гендиректором підприємства є Алла Гнусь. Це вирішено судами, в апеляційних інстанціях. Ми принципово вирішували проблемну ситуацію тільки в правовому полі, виходячи з норм законодавства України.

- Дякую за розмову.

Розмовляла Ганна Ганіна