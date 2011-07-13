В Україні спрощено процедуру реєстрації земельних ділянок

В Україні спрощена процедура реєстрації земельних ділянок. Про це сьогодні, 13 липня, після засідання Кабінету міністрів України повідомив перший заступник Міністра аграрної політики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ, повідомила УНІАН прес-служба міністерства.

За словами М.БЕЗУГЛОГО, ухвалення Верховною Радою України Закону «Про земельний кадастр» вводить «принципово нові правила і вирішує багато проблем в аграрному секторі».

За словами М.БЕЗУГЛОГО, закон передбачає спрощену процедуру реєстрації земельної ділянки фізичними і юридичними особами. Аналіз документів проводитиметься виключно районними або міськими територіальними органами. При цьому законом визначено, що земельна ділянка в земельному кадастрі має бути зареєстрована впродовж 14 робочих днів з моменту подання всіх необхідних документів. «Сама реєстрація максимально спрощена, і вона, за великим рахунком, зводиться до присвоєння земельній ділянці кадастрового номера», – підкреслив він.

М.БЕЗУГЛИЙ зазначив, що перелік документів чітко прописаний, і ніхто з чиновників на місцях не може вимагати якихось додаткових документів. Також визначається перелік осіб, які можуть ініціювати внесення змін до відомостей: це або власники земельної ділянки, або користувачі.

Також передбачена відмова від державних актів на паперових носіях як основного документа, який засвідчуватиме право приватної власності. Натомість використовуватимуться електронні носії, щоб засвідчити право користування земельною ділянкою.

«Ця норма вводиться з 1 січня 2013 року. Всі особи, хто одержали державні акти, можуть ними користуватися нарівні з новими правилами реєстрації», – відзначив перший заступник міністра.

Крім того, Закон передбачає обов`язкове відображення відомостей державного земельного кадастру в мережі Інтернет і вільний доступ до нього (за винятком конфіденційних даних).