У 2012 р. планується урожай зернових 51 млн. тонн - проект програми

У 2012 році уряд очікує підвищення врожаю зернових на 12,8% - до 51 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, презентованому сьогодні на засіданні колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Виробництво плодів і ягід очікується збільшити на 6,1% - до 1,75 млн. тонн.

За рахунок збільшення вирощування худоби та птиці в живій вазі на 5,9% - до 3,23 млн. тонн, очікується зростання виробництва продукції тваринництва на 4%, зокрема, збільшення виробництва молока на 1,8% - 11,5 млн. тонн, яєць на 1,2% - до 17,4 млрд штук.

В цілому зростання виробництва валової продукції в сільському господарстві у 2012 році очікується на рівні 5,7%.