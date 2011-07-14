У Криму оголошено штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило на сьогодні штормове попередження в регіоні через прогнозоване погіршення погоди - на півострові місцями очікуються зливи, град, вітер швидкістю до 20 м/с.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС.

У лісах Криму збережеться висока пожежна небезпека.

13 липня сильний вітер повалив дерева в Євпаторії, а злива підтопила приміщення дитячого театру «Золотий ключик».

За даними прес-служби мерії, над Євпаторією пронісся ураган з проливним дощем та сильним вітром. Пошкоджено лінії електропередач. Від великої кількості опадів, що випали найбільше постраждала стара частина міста.

Негода залишила без світла близько 300 приватних будинків, де живуть більше тисячі чоловік, в 10 селах Сакського району. Бригади електриків планують відновити електропостачання сьогодні вдень.