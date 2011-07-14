У 2012 р. в АПК по лізингу поставлять більше 1,7 тис. од. техніки - проект держпрограми

У 2012 році уряд планує збільшити статутний фонд НАК «Украгролізинг» для закупівлі техніки для агропромислового комплексу з подальшою поставкою її на умовах лізингу обсягом понад 1,7 тис. одиниць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті Державної програми соціального і економічного розвитку України на 2012 рік, презентованому сьогодні на засіданні колегії Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Для цих цілей, а також для фінансової підтримки підприємств-виробників сільгосптехніки шляхом здешевлення кредитів планується використати кошти держбюджету обсягом 800 млн. грн.

В цілому, згідно з проектом програми соціального та економічного розвитку, в 2012 році виробництво продукції машинобудування зросте на 20%.