Експорт зерна з України у 2010-2011 маркетинговому році склав 12 млн. тонн

Експорт зерна з України у 2010-2011 маркетинговому році (МР) (липень 2010 р. - червень 2011 р.) склав 12,037 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства.

Поставки на зовнішні ринки пшениці за вказаний період склали 4,093 млн. тонн, ячменю - 2,7 млн. тонн, жита - 38 тис. тонн. Також за вказаний період було експортовано 5,055 млн. тонн кукурудзи і 149 тис. тонн інших зернових.

Довідка УНІАН. Україна в 2009-2010 маркетинговому році експортувала 21 млн. тонн зерна, у 2008-2009 МР - 24,5 млн. тонн.