Запаси зерна на 1 липня склали 4,3 млн. тонн - на 13% менше торішнього

В Україні на 1 липня 2011 р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, було в наявності 4,3 млн. тонн зерна, що на 13% менше ніж 1 липня 2010 р.

Такі дані УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у тому числі запаси пшениці становлять 1,9 млн. тонн, ячменю - 1,1 млн. тонн, кукурудзи - 0,9 млн. тонн, жита - 0,1 млн. тонн.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 2,2 млн. тонн зерна (на 2% більше), у тому числі 0,8 млн. тонн пшениці, 0,8 млн. тонн ячменю, 0,6 млн. тонн кукурудзи, 27,6 тис. тонн жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 2,1 млн. тонн зерна (на 24% менше), у тому числі зернозберігаючі - 1,2 млн. тонн (на 24% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 0,8 млн. тонн, що на 24% менше, ніж на 1 липня 2010 р., з них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,2 млн. тонн (на 36% менше), в підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання, - 0,6 млн. тонн (на 19% менше, ніж у минулому році).