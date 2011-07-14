Агрокомплекс "Зелена долина" почав первинне розміщення облігацій на 300 млн. грн.

ТОВ "Агрокомплекс "Зелена долина", що входить до складу агропромислової групи "Терра Фуд", почав первинне розміщення на Українській біржі трирічних відсоткових облігацій серії А на загальну суму 300 млн. грн.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН генеральний директор агропромислової групи "Терра Фуд" Антон ЯКОВЕНКО.

За його словами, дата закінчення розміщення - 30 грудня 2011 р., номінальна вартість однієї облігації становить 1 тис. грн., Дата погашення - липень 2014 р., ставка купона - 15% річних, період виплати купона - 2 рази на рік.

Партнерами компанії з розміщення є ТОВ "Інвестиційна компанія Внєшекономбанку "ВЕБ Капітал" і "Промінвестбанк".

За словами А. ЯКОВЕНКА, випуск облігацій "Зелена долина" є першим етапом в інвестиційній програмі "Терра Фуд". Основна мета випуску - розширення банку землі на 21 тис. га для вирощування кормових культур, зернових, цукрових буряків. Наступним кроком має стати будівництво елеватора потужністю 40 тис. тонн одноразового зберігання, а також збільшення молочного стада на 7 тис. - до 10 тис. голів. "Ми плануємо, що стадо буде завозитися з Америки, з часом ми зможемо відтворювати тут корів для розширення свого стада", - сказав він. Також частина залучених коштів буде направлена ​​на погашення в повному обсязі короткострокових банківських кредитів підприємства. Планується, що після розміщення облігацій до кінця 2014 р. EBITDA складе 290 млн. грн., а чистий прибуток - 237 млн. грн. (У 2010 р. EBITDA склала 78,9 млн. грн.).

За словами радника генерального директора по СНД компанії "ВЕБ Капітал" Андрія КРАСНОПОЯСА, його компанія провела фінансовий аналіз роботи "Терра Фуд", за результатами якого, на його думку, можна з упевненістю говорити, що компанія могла вийти на ринок з набагато більшими обсягами запозичень. "Ми оцінювали компанію, її плани, і зрозуміли, що ті облігації, які випускає компанія, це приблизно лише половина того, що вона може цілком нормально собі дозволити на сьогодні обслуговувати", - зазначив він. У той же час, він зазначив, що "менеджмент компанії чудово розуміє, куди він іде і скільки грошей йому треба".

Довідка УНІАН. "Терра Фуд", створена e 2006 р., є вертикально інтегрованою агропромисловою групою з диверсифікованою структурою продажів. Є лідером на ринку спредів Україні й одним з основних виробників твердих сирів (9% внутрішнього ринку). Ключові бренди: "Тульчинка", "Біла лінія", Premialle, MilkLife, UkrainianGlory.

Агрокомплекс "Зелена долина" є одним з найбільших сільськогосподарських виробників у Вінницькій області, розташований на площі в 30 тис. га.

Інвестиційна компанія "ВЕБ Капітал" створена в грудні 2009 р. і є дочірньою компанією російської державної корпорації "Банк розвитку зовнішньоекономічної діяльності" (Зовнішекономбанк).