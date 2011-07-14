Мінагропрод розраховує на 160 млн. грн. держфінансування овочесховищ в 2012 році

Міністерство аграрної політики і продовольства розраховує на фінансування розвитку мережі овочесховищ з державного бюджету 2012 року у розмірі грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві заступник директора департаменту економічного розвитку аграрних ринків Міністерства аграрної політики і продовольства України Анатолій РОЗГОН.

Він повідомив, що міністерство, ґрунтуючись на заявках регіонів, підготувало пропозиції до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення коштів на підтримку розвитку мережі овочесховищ і розвиток мережі оптових ринків.

«Ми на 2012 рік плануємо, тобто це наші розрахунки і пропозиції уряду для відображення в проекті бюджету, це… 318 млн. гривень - на розвиток мережі оптових ринків, оскільки вони є дійсно ефективними. І на розвиток мережі овочесховищ - близько 160 млн. грн. Ці розрахунки сформовані на тих заявках, які ми маємо сьогодні від областей, від регіонів», - повідомив А.РОЗГОН.

Він відзначив, що ці суми не відповідають загальній потребі на розвиток овочесховищ, оскільки, за розрахунками міністерства і експертів ринку, потреби в інвестиціях тільки для будівництва картоплесховищ становить десь 1,1 млрд. грн.

Крім того, А.РОЗГОН повідомив, що міністерство готує зміни до програми розвитку українського села, на його думку, «протягом вересня-жовтня зміни до цієї програми вже будуть прийняті». Ці зміни передбачатимуть компенсацію відсотків за кредитами, залучених для будівництва овочесховищ і компенсацію вартості будівництва цих сховищ.

Щодо розвитку мережі плодосховищ, А.РОЗГОН повідомив, що вже сьогодні діє програма з підтримки їх розвитку за рахунок тих коштів, які є в бюджеті, за рахунок збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Він повідомив, що за минулий рік було побудовано сховищ більш ніж на 12,5 тис. тонн. «Цього року ми розраховуємо, що ця кількість буде мінімум удвічі більше», - повідомив А.РОЗГОН.