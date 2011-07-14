Янукович привітав хліборобів Миколаївщини з намолотом першого мільйона тонн зерна

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав хліборобів Миколаївської області з намолотом першого мільйона тонн зерна нового врожаю. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у вітанні йдеться: «Щиро вітаю хліборобів, усіх працівників агропромислового комплексу Миколаївщини з намолотом першого мільйона тонн зерна нового врожаю. Цей результат досягнуто завдяки вмілій організації праці, запровадженню сучасних технологій вирощування зернових культур, відповідальності за доручену справу». В.ЯНУКОВИЧ побажав хліборобам Миколаївської області міцного здоров`я, добробуту, тепла кожній родині, подальшої трудової наснаги та успіхів на благо незалежної України.

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