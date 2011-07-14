Янукович підписав зміни до закону про ветпрепарати

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про ветеринарну медицину» (щодо виробництва та обігу ветпрепаратів)».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 16 червня.

Відповідно до статті 50 Закону "Про ветеринарну медицину", здійснення діяльності з виробництва та обігу неїстівних продуктів тваринного походження без отримання експлуатаційного дозволу забороняється на таких потужностях (об`єктах) як центри розведення племінних тварин, підприємства/об`єднання з племінної справи, селекційні, селекційно-технологічні та селекційно-гібридні центри, іподроми, станції оцінки племінних тварин; потужності (об`єкти) з виробництва та обігу ветеринарних препаратів.

Даним законом спрощено підприємницьку діяльність шляхом вилучення зі статті 50 Закону "Про ветеринарну медицину" норму щодо обов’язкового отримання суб’єктами господарювання експлуатаційного дозволу для функціонування потужностей (об’єктів), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу ветеринарних препаратів та репродуктивного матеріалу.