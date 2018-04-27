М'ясомолочне дежавю: Росія "давить" Україну старими методами

М'ясомолочне дежавю - Росія слідує випробуваною методикою тиску на Україну. Ми опираємося входженню до Митного союзу, пропонуючи формат співробітництва «3 +1», ніяк не наважуємося віддати ГТС, наполягаємо на перегляді газових угод. Причому в аргументах зайшли занадто далеко - намагаємося в суді довести, що екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко перевищила свої службові повноваження під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. Звичайно, другий фігурант цього дійства - прем'єр РФ Володимир Путін - обурений такою поведінкою вже майже заарканеної країни. Дратує сусідку і зволікання зі створенням всіляких СП, які начебто ще у 2010 були на мазі. А тут ще заяви влади, що євроінтеграційний курс залишається незмінним для Україні. Не допомагають в плані впливу на прийняття нами «правильного» рішення і обхідні газопроводи, і прогнозні ціни на «блакитне паливо». Раз не розуміємо «по-російськи» всієї вигоди від активізації історичної дружби, про яку при кожному можливому випадку говорять перші особи РФ, то нам стали пояснювати це «блокадною» мовою. Останній яскравий приклад - результат інспекції фахівців Россільгоспнагляду і Митного союзу м'ясомолочних підприємств України. З 32 аудит пройшли лише 4, продукція 28 заводів «забракована».

Щасливчиками стали «Техмолпром», Хмельницька маслосирбаза і «Птахофабрика Снятинська Нова», включено до Реєстру підприємств третіх країн і ТОВ «ВМП». Решті на «подумати» дали місяць.

*** Як заявив Россільгоспнагляд, вирішено ввести тимчасові обмеження до надання протягом одного календарного місяця матеріалів про усунення зазначених у ході інспекції недоліків на поставку продукції шести українським підприємствам - ТОВ «ПО «Моліс», ТОВ «Компанія «Зевс ЛТД», ДП «М'ясокомбінат «Зоря», ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат», ВАТ «Конотопм'ясо», ТОВ «Молочний Дім».

Не пройшли інспекцію і отримали тимчасове обмеження на ввезення продукції 22 підприємства: ТОВ «Спартак», Крижопільська філія ТОВ «ІНТЕР ФУД», ТОВ «Елітекс», ТОВ «Комплекс Агромарс», ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Прилуки-Агропереробка», ВАТ «Звенигородський сироробний комбінат», ВАТ «Жашківський маслозавод», ПАТ «Літинський молочний завод», ВАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат», ВАТ «Куп'янський молочно-консервний комбінат, ТОВ «Свіженька», «М'ясопереробний комплекс ЛТД».

На даний момент не можуть бути включені до реєстру підприємств-постачальників: ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», філія ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» - «Харківський молочний комбінат», ПАТ «АПК-ІНВЕСТ», ТОВ «Заготзбут», ПАТ «Переяславський експериментальний комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Тавр Плюс», ПАТ «Дружба народів Нова», ТОВ «Літинський м'ясокомбінат», ТОВ «Заготсервіс» і ТОВ «Ермій».

Подібне ми вже проходили. У січні 2006 р. в піку непокірній помаранчевій владі Росія ввела повну заборону на ввезення української м'ясної і молочної продукції. З приходом «регіоналів», на яких Кремль покладав великі надії, у 2010 році Россільгоспнагляд дозволив поставки 11 нашим підприємствам. Потім була скасована заборона на ввезення м'яса птахів, трохи пізніше - яловичих консервів. Але час минав, а плани Москви щодо розширення «угідь» гальмувалися. У результаті - з 8 липня РФ ввела на три роки загороджувальне мито на імпорт української карамелі. Трохи раніше Митний союз підвищив мита на український цукор, гречку, капусту, насіннєву картоплю. Варто додати для більшої барвистості, що комісія МС затвердила список товарів, яких стосуються антидемпінгові та спеціальні захисні заходи, що діють у кожній із трьох країн союзу. У список потрапили сталеві й нержавіючі труби з України, а також поліамідна технічна нитка, столові прилади, машинобудівні кріплення.

А зараз Росія «взяла в облогу» українські м'ясо і молоко. На початку червня, коли тільки приїхали в Україну інспектори Митного союзу і РФ, в МінАП висловлювали надію, що в результаті аудиту кількість наших підприємств, що мають право доступу до країн МС, буде тільки збільшено. Шкода, що всупереч здоровому глузду і ринковим принципам цього не сталося. Вітчизняні виробники не охоче коментують ситуацію, але загальний фон проглядається - критичною її назвати не можна. Ринок Росії не раз підводив, він завжди несе в собі ризики, говорять переробники.

Як відзначає керівник групи експертів асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Володимир Лапа, заборона на ввезення вітчизняної тваринницької продукції в РФ більш негативно позначиться на «молочниках». За його словами, російський ринок важливий, у першу чергу, для сироварів, «а за іншими видами продукції це не настільки критично». «Якщо говорити про м'ясо птахів, то толком і не встигли розгорнути поставки. Тому там буде обмежений вплив, а в молочній промисловості - складніше », - підкреслив В. Лапа.

Що стосується обгрунтованості введеної заборони, то, за словами експерта, до списку "невдах" потрапили підприємства, які є лідерами ринку, використовують найсучасніші технології, застосовувані, в тому числі в Європі. В. Лапа не виключає, що на окремих заводах могло бути знайдено «щось, що не відповідає вимогам Митного союзу». «Говорити, що цілком обгрунтовано або необгрунтовано, я б не взявся. На ряді підприємств могли бути виявлені недоліки, на інших, можливо, є несуттєві технічні деталі, які можна підправити й ініціювати додаткові перевірки, щоб відновити поставки», - сказав В. Лапа.

При цьому, на його думку, повністю виключити вплив інших факторів, які призвели до введення заборони, не можна.

Звичайно, при бажанні на підприємстві, яке виробляє продукти харчування, зовсім не важко знайти порушення. Заводи у нас, як до речі і в Росії, дуже відрізняються від європейських. ЄС, наприклад, наш позначений товар на свою територію не пускає. Але тут хоч не з чим сперечатися. А РФ чого розбушувалася? Причому в такий старий спосіб.

Чим закінчиться торгова війна, стане ясно за підсумками зустрічі Віктора Януковича і Дмитра Медведєва. До речі, в п'ятницю, 15 липня, в Москві відбудеться перший розгляд пропозицій Україні щодо Митного союзу. У кулуарах подейкують, що конкретне рішення прийнято не буде. Воно набуде чітких обрисів тижнів за два-три. Може, тому нашим підприємствам дали місяць на «виправлення»?

Нана Чорна (УНІАН)