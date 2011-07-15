У Криму штормове попередження продовжили до неділі

Кримське управління МНС продовжило до неділі штормове попередження, раніше оголошене в регіоні через погіршення погоди, - 15-16 липня на півострові місцями очікуються сильні дощі, град, вітер швидкістю 17-22 метри за секунду.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Разом з тим, висока пожежна небезпека збережеться в лісах Криму до 18 липня.

За інформацією рятувальників, в Євпаторії за два дні, 12-13 липня, випала місячна норма опадів, виявилася підтопленою стара частина курортного міста, жертв немає.